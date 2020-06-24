Испания

Колумбиец поделился информацией о том, что мог покинуть королевский клуб.

Полузащитник Хамес Родригес рассказал, что мог покинуть мадридский Реал прошлым летом, но клуб отказался отпускать его.

"Было хорошее предложение от испанской команды, которое Реал Мадрид отклонил. Предпочитаю не называть команду. Думал, что сделка близится к завершению, но они не отпустили меня в клуб, к которому я хотел присоединиться. Они хотели, чтобы я перешел в другую команду.

Было еще одно предложение из Италии, но оно не показалось мне убедительным. Агент Жорже Мендеш также говори о предложении из Китая, но я отказался. Мне кажется, я могу еще многое показать в Европе.

Не знаю, что произойдет в будущем, но если у меня был бы выбор, то я перешел бы в клуб, в котором я мог бы реализовать свои способности и потенциал", – рассказал 28-летний игрок в интервью изданию Gol Caracol.

Действующий контракт колумбийца с Реалом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Хамес практически согласовал трансфер в Атлетико.