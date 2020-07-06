Англия

Украинец допустил ошибку, после которой "святые" забили свой единственный и победный гол.

В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон встретился с Манчестер Сити и добыл сенсационную минимальную победу (1:0).

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе полузащитнику Александру Зинченко, который уже привычно расположился на позиции левого защитника.

Справедливости ради, матч с Саутгемптоном стал для 23-летнего украинца далеко не самым лучшим в карьере. На 16-й минуте игры Зинченко получил передачу в центре поля, однако соперник отобрал у него мяч, после чего Че Адамс практически с центра поля перекинул вратаря.

Специализированный портал WhoScored оценил игру Александра в 6,06 бала, что является одной из худших оценок за этот матч. Хуже только у Уильяма Смолбоуна (6,03), который появился на поле в компенсированное ко второму тайму время и никак не повлиял на конечный результат.

Посмотреть гол Че Адамса "горожанам" после ошибки Александра Зинченко вы можете в обзоре матча Саутгемптон — Манчестер Сити на Football.ua.