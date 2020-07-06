Англия

Полузащитник МЮ Неманья Матич продолжит сотрудничество с клубом.

Официальный сайт "красных дьяволов" сообщает, что Матич поставил подпись под контрактом, срок которого истечет летом 2023-го года.

"Я очень счастлив оставаться частью такого прекрасного клуба. Мне еще предстоит сделать многое в качестве игрока и делать это в МЮ будет огромной честью", — сказал Неманья.

Также сделку прокомментировал главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Солскьяер.

"Я рад, что Матич подписал новый контракт. Его опыт, профессионализм и лидерские качества очень важны для молодых игроков. У нас отличные футболисты в центре поля и качества Неманьи — ключевая часть этого".

Матич присоединился к МЮ в 2017 году и с тех пор провел за команду 114 поединков. В текущем сезоне на его счету 16 матчей в АПЛ и две результативные передачи.