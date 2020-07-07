Англия

Французский полузащитник может покинуть "канониров".

У Маттео Гендузи возник конфликт с Микелем Артетой. Испанцу не понравилось поведение полузащитника в матче против Брайтона, когда тот провоцировал соперников, сообщает журналист Дэвид Орштейн.

Микель Артета провел разъяснительную беседу с игроком, но тот не ответил должной реакцией.

"Канониры" в данный момент изучают возможность продажи или обмена 20-летнего футболиста.

Маттео Гендузи в этом сезоне провел 34 поединка, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что на французского полузащитника претендует Манчестер Юнайтед.