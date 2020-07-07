Англия

Португалец установил очередное тренерское достижение.

В матче 33-го тура АПЛ Тоттенхэм обыграл на своем поле Эвертон со счетом 1:0 благодаря автоголу Майкла Кина.

Эта победа стала 200-й для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо в рамках английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports. До этого португальский специалист также работал во главе Челси и Манчестер Юнайтед.

Моуриньо стал пятым тренером в английском чемпионате, которому покорилось это достижение. Лидирует по количеству побед в АПЛ сэр Алекс Фергюсон – 528 побед. Также отметка в 200 побед покорилась Арсену Венгеру (476), Харри Реднаппу (236) и Дэвиду Мойесу (207).

На данный момент Тоттенхэм занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.