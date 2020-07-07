Англия

Португалец прокомментировал победу над "ирисками".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о победе над Эвертоном (1:0) в матче 33-го тура АПЛ и прокомментировал конфликт между голкипером Уго Льорисом и нападающий Соном Хын Мином.

"Я критически высказывался о своих ребятах. Они недостаточно самокритично относились к себе. Я просил их быть более требовательными друг к другу. Конфликт между Соном и Льорисом, вероятно, был следствием наших встреч. Поэтому винить нужно меня.

Сон – отличный парень. Его все любят, но капитан сказал, что ему нужно больше выкладываться на поле.

Это нужно для того, чтобы команда росла. Для этого нужны сильные личности. Когда у игроков возникают такие реакции, то у меня появляется уверенность", – рассказал Моуриньо в комментарии BBC.

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