Англия

Испанский тренер хочет сохранить в команде своего соотечественника.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о ситуации с полузащитником Дани Себальосом, который присоединился к команде на правах аренды из мадридского Реала.

"Я очень доволен Себальосом. Мне нравится то, как он любит играть в футбол и как выкладывается на каждой тренировке и в каждом матче. Он вкладывает всю свою жизнь в празднования.

Он движется в правильном направлении и стал по-настоящему важным игроком для нас. Мы ведем переговоры с клубом. Очевидно, он нам не принадлежит, но посмотрим, что мы сможем сделать", – рассказал Артета в интервью Sky Sports.

В этом сезоне Себальос провел 30 поединков в футболке "канониров", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал не рассчитывает на Себальоса в следующем сезоне.

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