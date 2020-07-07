Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

Арсенал примет на своем поле Лестер в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Преимущество в этой дуэли букмекерские конторы отдают лондонскому клубу.

Так, компания Parimatch оценивает победу Арсенала в матче коэффициентом 2,35.

Шансы на успех Лестера оцениваются в 3,05. Коэффициент на ничью составляет 3,5.

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Предыдущая встреча команд в матче первого круга завершилась победой "лис" со счетом 2:0.

Матч Арсенал – Лестер состоится на Эмирейтс во вторник, 7 июля, и начнется в 22:15 по киевскому времени.