Компания Nike изготовила новую экипировку для лондонского клуба.
Фото: Chelsea FC
07 июля 2020, 12:16
Челси представил новую резервную форму на следующий сезон АПЛ, сообщает официальный твиттер английского клуба.
Новая форма лондонского клуба от компании Nike выполнена в голубом цвете с темно-синими элементами и зигзагообразным узором.
Ранее сообщалось, что Челси представил основной комплект формы с новым титульным спонсором.
На данный момент "синие" занимают четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков после 33 туров.