Челси представил новую резервную форму на следующий сезон АПЛ, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Новая форма лондонского клуба от компании Nike выполнена в голубом цвете с темно-синими элементами и зигзагообразным узором.

Ранее сообщалось, что Челси представил основной комплект формы с новым титульным спонсором.

На данный момент "синие" занимают четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков после 33 туров.