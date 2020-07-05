Англия

Наставник "синих" прокомментировал результат матча с Уотфордом.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о победе над Уотфордом (3:0)в матче 36-го тура АПЛ.

"Я доволен игрой команды. Мы сыграли очень уверенно и надежно в обороне. Мы ожидали, что соперник будет полагаться на длинные забросы и стандартные положения, и сумели справиться с ними.

Сейчас каждый следующий матч мы будем проводить под давлением. В игре против Вест Хэма мы имели возможность выйти на третье место. Это давление другого рода, но его также необходимо принимать во внимание. Мы должны концентрироваться на самой игре и не можем позволить себе думать о том, как выступают наши конкуренты. Нам это вполне удается.

Мы не допустили ошибок, показали отличный настрой на игру, сильно провели начало встречи и смогли справиться со всеми нюансами, которые могут сделать разницу.

Я доволен игрой защитников, поскольку мы справлялись со всеми задачами, которые перед нами ставил соперник. В тот момент, когда мы допустили ошибку, Кепа спас, и именно этого мы ждем от голкипера. Вратарь должен постоянно оставаться начеку и спасать тогда, когда это необходимо. Сухой матч положительно скажется на его уверенности в собственных силах", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

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