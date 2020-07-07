Англия

Главный тренер Челси — о матче против Кристал Пэлас в 34-м туре АПЛ.

Челси в результативном матче обыграл Кристал Пэлас, набрав три очка в непростой игре. Фрэнк Лампард подвел итоги сыгранного поединка.

"Возможно, удача действительно оказалась на нашей стороне в последние пять минут, но к тому моменту мы должны были уже решить исход игры.

При 2:0 нам нужно было продолжать в том же духе и лучше контролировать игру, а при 3:2 у нас было много шансов увеличить преимущество, но нам не хватило завершающей передачи или удара.

Из-за этого концовка была настоящим испытанием для нервов. Кепа сделал отличный сейв, а Курт Зума совершил отличный подкат", — приводит слова Фрэнка Лампарда BBC.

По итогам 34 сыгранных матчей, Челси набрал 60 очков и расположился на третьей строчке в Премьер-лиге.