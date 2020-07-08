Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Арсенал — Лестер, Getty Images
08 июля 2020, 06:26
В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Арсенал сошелся в противостоянии с Лестером. Обе команды ведут борьбу за высшие места в турнирной таблице, но удаление форварда "канониров" Эдди Нкетиа на 75-й минуте сыграло ключевую роль в результате матча.
Ближе к концу встречи Лестеру удалось отыграться благодаря голу Джейми Варди, а финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Лестер:
Арсенал — Лестер 1:1
Голы: Обамеянг, 21 — Варди, 84
Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Бельерин, Себальос (Торрейра, 80), Джака, Тирни — Сака (Уиллок, 71), Ляказетт (Нкетиа, 71), Обамеянг (Мэйтленд-Найлз, 90+3)
Лестер: Шмайхель — Беннетт, (Грей, 76) Эванс, Сеюнджю — Джастин, Ндиди (Прат, 82), Тилеманс, Олбрайтон (Фухс, 59) — Перес — Ихеаначо (Барнс, 59), Варди
Предупреждение: Мустафи
Удаление: Нкетиа, 75 (грубая игра)