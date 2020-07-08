Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Арсенал сошелся в противостоянии с Лестером. Обе команды ведут борьбу за высшие места в турнирной таблице, но удаление форварда "канониров" Эдди Нкетиа на 75-й минуте сыграло ключевую роль в результате матча.

Ближе к концу встречи Лестеру удалось отыграться благодаря голу Джейми Варди, а финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Лестер:

Арсенал — Лестер 1:1

Голы: Обамеянг, 21 — Варди, 84

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Бельерин, Себальос (Торрейра, 80), Джака, Тирни — Сака (Уиллок, 71), Ляказетт (Нкетиа, 71), Обамеянг (Мэйтленд-Найлз, 90+3)

Лестер: Шмайхель — Беннетт, (Грей, 76) Эванс, Сеюнджю — Джастин, Ндиди (Прат, 82), Тилеманс, Олбрайтон (Фухс, 59) — Перес — Ихеаначо (Барнс, 59), Варди

Предупреждение: Мустафи

Удаление: Нкетиа, 75 (грубая игра)