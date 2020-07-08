Англия

Итальянский защитник хочет вернуться в Серию А.

Крайний защитник Челси Эмерсон Палмьери подал в лондонский клуб официальный запрос на трансфер. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний итальянец бразильского происхождения хочет вернуться в Серию А, чтобы у него было больше игровой практики и шансов получить вызов в сборную Италии на чемпионат Европы в 2021 году.

"Пенсионеры" намерены выручить с продажи Эмерсона 25 миллионов евро. На данный момент Интер ведет переговоры о трансфере, однако Ювентус также заинтересован в приобретении футболиста.

В текущем сезоне Эмерсон Палмьери провел 14 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.