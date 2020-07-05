"Нерадзурри" начали переговоры по защитнику Челси.
Эмерсон Палмьери, Getty Images
05 июля 2020, 13:09
Интер продолжает предпринимать попытки подписать защитника Челси Эмерсона Палмьери.
Как сообщает издание The Guardian, миланский клуб уже начал переговоры с Челси по левому фулбеку. По информации источника, "нерадзурри" готовы предложить за натурализованного итальянца около 22 млн евро.
В подписании 25-летнего игрока также заинтересован Ювентус.
В этом сезоне Эмерсон провел 19 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Интер готов заплатить 20 млн евро за Алексиса Санчеса.