Италия

"Нерадзурри" начали переговоры по защитнику Челси.

Интер продолжает предпринимать попытки подписать защитника Челси Эмерсона Палмьери.

Как сообщает издание The Guardian, миланский клуб уже начал переговоры с Челси по левому фулбеку. По информации источника, "нерадзурри" готовы предложить за натурализованного итальянца около 22 млн евро.

В подписании 25-летнего игрока также заинтересован Ювентус.

В этом сезоне Эмерсон провел 19 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер готов заплатить 20 млн евро за Алексиса Санчеса.