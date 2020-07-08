Англия

Английский форвард отличился в матче против Норвича.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд добыл непростую победу над Норвичем со счетом 2:1, а автором одного из голов в составе "шершней" стал нападающий Данни Уэлбек.

Интересно, что данное взятие ворот стало для 29-летнего англичанина первым за 682 дня в рамках первенства страны.

В последний раз Уэлбек забивал в АПЛ в августе 2018 года, когда еще защищал цвета лондонского Арсенала.

Посмотреть видео гола Данни Уэлбека вы можете в обзоре матча Уотфорд — Норвич на Football.ua.