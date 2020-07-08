Англия

Английский хавбек покинет стан "красных" в конце текущего сезона.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил, что полузащитник Адам Лаллана сменит клубную прописку после завершения текущего сезона в английской Премьер-лиге. Контракт 32-летнего англичанина с "красными" подходит к своему завершению, и стороны решили его не продлевать.

"Понятно, что Адам покинет Ливерпуль. Я буду скучать за теми моментами, которые нас связывают. Он выдающийся футболист и пример для всех, как нужно работать на тренировках. Адам — это невероятный профессионал, но клуб сейчас находится в непростой ситуации. Мы очень уважаем его".

"Я думаю, что было много дискуссий об игроках с истекающими контрактами, но этот вопрос даже не обсуждали: было ясно, что мы продлим контракт Лалланы, и он тоже хотел это сделать. Но понятно, что мы не может рисковать его будущим. Для меня Адам уже является легендой Ливерпуля, и он может стать легендой в другом месте со следующего сезона", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что Адам Лаллана выступает за Ливерпуль с лета 2014 года. За это время он провел в футболке "красных" 178 поединков, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи. Ранее сообщалось, что следующим клубом англичанина может стать Лестер.