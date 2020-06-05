Англия

Контракт английского хавбека с Ливерпулем истекает в конце текущего сезона.

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана с большой долей вероятности вскоре сменит клубную прописку, поскольку его нынешний контракт с "красными" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, следующей командой 32-летнего англичанина может стать Лестер, который находится на продвинутой стадии переговоров с футболистом.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс лично хочет видеть Лаллану в своей команде. Отметим, что специалист уже работал с английским хавбеком, когда возглавлял Ливерпуль.

В текущем сезоне Адам Лаллана провел за мерсисайдцев 22 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль планирует предоставить игровую практику 19-летнему Кертису Джонсу в связи с предстоящим уходом Лалланы.