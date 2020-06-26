Англия

Хавбек поделился своим мнением о победе в чемпионате Англии.

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер прокомментировал завоевание титула чемпиона с командой в АПЛ.

"Мы показали командный характер, когда финишировали в шаге от титула в прошлом сезоне, но продолжили бороться. Мы доказали, что учимся на поражениях и неудачах.

Уверен, у нас останется жажда к победам и сохранится желание добиваться успеха. Эта победа абсолютно невероятна", – рассказал Милнер в комментарии BBC.

Ранее сообщалось, что этот чемпионский титул стал 19-м для Ливерпуля в истории.