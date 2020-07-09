Англия

"Красные" установили очередное достижение в этом сезоне.

В матче 34-го тура АПЛ Ливерпуль одержал уверенную победу над Брайтоном со счетом 3:1.

Эта победа стала для мерсисайдского клуба 30-й в этом сезоне и рекордной в английском футболе. "Красные" стали первой командой в английской лиге, которая одержала 30 побед после 34 матчей.

Напомним, Ливерпуль уже гарантировал завоевание чемпионского титула впервые за 30 лет, обеспечив отрыв от Ман Сити и других преследователей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль выиграл 19-й чемпионство и уступает по этому показателю лишь Манчестер Юнайтед.