Англия

Норвежец считает, что команда может пробиться в зону Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о выступлении команды в этом сезоне и ее задачах.

"У меня в команде семь центрбеков, не знаю, откуда появилась информация об Аке.

Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то окажемся в топ-четверке. Мы не можем рассчитывать ни на чью помощь, мы должны сами решать свои проблемы и двигаться к следующему сезону.

Беспроигрышная серия из 16 матчей придает нам уверенности, но 16 матчей – это не та отметка, на которой должен останавливаться Манчестер Юнайтед. Мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать делать правильные вещи", – рассказал Солскьяер в интервью The Independent.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 55 очков.