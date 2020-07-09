Англия

Норвежец подтвердил, что клуб не намерен отпускать хавбека.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер отреагировал на слухи о том, что клуб планирует предложить новый контракт полузащитнику Полю Погба.

"Я не могу комментировать дискуссии с игроками, но, конечно, мы хотим сохранить лучших игроков в клубе", — сказал Солскьяер.

Как сообщает Фабрицио Романо, "манкунианцы" уже вступили в диалог с агентом хавбека Мино Райолой. Напомним, нынешний договор футболиста истекает в 2021 году.

Полузащитник в этом сезоне провел всего лишь 13 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Юнайтед готов пойти на значительное повышение зарплаты ради того, чтобы сохранить Погба в команде.