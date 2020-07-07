"Красные дьяволы" работают над продлением контракта с французом.
Поль Погба, фото getty images
07 июля 2020, 17:45
Манчестер Юнайтед собирается повысить оклад Поля Погба, предложив новый контракт, сообщает Manchester Evening News.
"Красные дьяволы" готовы платить ему 300 тысяч фунтов в неделю — столько же получается Давид Де Хеа. Контракт действителен до июля 2021 года, у клуба есть опция продления еще на год.
Французский полузащитник в этом сезоне провел всего лишь 13 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
Напомним, что сам Поль Погба ранее изъявил желание остаться в Манчестер Юнайтед.