Англия

"Красные дьяволы" работают над продлением контракта с французом.

Манчестер Юнайтед собирается повысить оклад Поля Погба, предложив новый контракт, сообщает Manchester Evening News.

"Красные дьяволы" готовы платить ему 300 тысяч фунтов в неделю — столько же получается Давид Де Хеа. Контракт действителен до июля 2021 года, у клуба есть опция продления еще на год.

Французский полузащитник в этом сезоне провел всего лишь 13 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Напомним, что сам Поль Погба ранее изъявил желание остаться в Манчестер Юнайтед.