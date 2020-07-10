Англия

"Красные дьяволы" часто получают право на одиннадцатиметровые удары.

Манчестер Юнайтед в поединке 34-го тура чемпионата Англии гостил у Астон Виллы и добился разгромной победы.

В том матче "красные дьяволы" открыли счет ударом с пенальти, который стал для них тринадцатым в сезоне.

Как сообщает Gracenote Live, Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ по количеству заработанных пенальти за сезон.

Отметим, что одиннадцатиметровый в игре с Астон Виллой был достаточно спорным и поставлен за момент ниже: