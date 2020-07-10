Англия

Команда Оле-Гуннара Солскьяера набрала впечатляющую форму после выхода из карантина.

Манчестер Юнайтед не оставил шансов Астон Вилле в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, отправив в ворота соперника три безответных мяча (3:0).

Для подопечных Оле-Гуннара Солскьяера эта победа стала четвертой подряд с разницей минимум в три гола, что стало новым рекордом чемпионата Англии.

Интересно, что еще до образования современной АПЛ подобное достижение покорялось только Ливерпулю, а произошло это в октябре 1987 года. Премьер-лига же была основана в 1992 году.

Разгромная победа над Астон Виллой позволила "красным дьяволам" установить не только вышеупомянутый рекорд. Кроме того, Манчестер Юнайтед удалось повторить рекорд АПЛ по количеству заработанных пенальти за сезон.