Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед не оставил шансов Астон Вилле в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, отправив в ворота соперника три безответных мяча (3:0).

Эта победа с разницей в минимум три мяча стала четвертой подряд для "красных дьяволов", что является новым рекордом чемпионата Англии. Отметим, что также свой первый гол в текущем сезоне забил Поль Погба.

Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед:

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Бруну Фернандеш, 28 (пен.), Гринвуд, 45+4, Погба, 58

Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Эль-Гази (Дэвис, 59), Дуглас Луис (Вассилев, 84), Макгинн (Хурихэйн, 59), Трегезе — Грилиш — Саматта (Накамба, 59).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Уильямс, 66), Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 66) — Гринвуд (Джеймс, 79), Бруну Фернандеш (Фред, 71), Рашфорд — Мартиаль (Игало, 78).

Предупреждения: Нгойо, Накамба — Ван-Биссака, Матич, Фред