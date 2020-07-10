Англия

Испанский голкипер добился солидного достижения.

Давид Де Хе провел поединок 34-го тура чемпионат Англии против Астон Виллы, в котором Манчестер Юнайтед добился разгромной победы.

Тот поединок стал для испанского голкипера 399 в футболке "красных дьяволов". Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, Де Хеа установил клубный рекорд по количеству матчей среди иностранцев.

Также страж ворот обошел по этому показателю Петера Шмайхеля, который удерживал первую позицию до этого.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед.