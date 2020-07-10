Англия

Дин Смит высказался о разгромном поражении от Манчестер Юнайтед (0:3).

Манчестер Юнайтед не оставил шансов Астон Вилле в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, отправив в ворота соперника три безответных мяча (3:0). Главный тренер бирмингемского клуба Дин Смит остался недоволен назначенным пенальти, благодаря которому соперник открыл счет в первом тайме.

"Все развалилось после первого гола. У нас был яркий старт, были некоторые моменты, которые всегда становились угрозой на контратаках, но все изменилось после назначенного пенальти".

"Я могу понять, что рефери Джон Мосс мог увидеть эпизод неправильно, но куда смотрит VAR? Это позорное решение. У них есть экран, к которому они могут пойти и посмотреть спорную ситуацию, но их, похоже, это совершенно не беспокоит", — заявил Дин Смит в эфире телеканала Sky Sports.

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