Англия

Английский полузащитник будет недоступен из-за травмы.

Джордан Хендерсон не поможет Ливерпулю до конца текущего сезона из-за повреждения колена.

Данную информацию для BBC подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп: "Это не круто, но лучший вариант из тех, что мог быть".

Напомним, что травму английский полузащитник получил в поединке 34-го тура против Брайтона.

В этом сезоне Хендерсон провел 40 поединков за Ливерпуль, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.