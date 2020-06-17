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Football.ua вспоминает яркие высказывания и жизненные принципы капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона, которому 17 июня исполняется 30 лет.

Почти наверняка Джордану Хендерсону не видать Золотого мяча и уж точно Золотой бутсы. Под большим сомнением и то, что ему посчастливится стать чемпионом мира или Европы в составе сборной Англии, но именно с тех пор, как он стал капитаном Ливерпуля, один из величайших клубов в истории мирового футбола смог прервать свою печальную серию без серьезных трофеев.

Джордан родился в Сандерленде, в семье болельщиков Сандерленда, и у него просто не было иного выхода, кроме как поступить в академию Сандерленда в 8-летнем возрасте.

В 2008 году он подписал свой первый профессиональный контракт (естественно, с Сандерлендом) и в том же году дебютировал в первой команде. Но, сыграв всего два матча (1 а АПЛ, 1 в Кубке лиги), был отправлен в аренду в Ковентри набираться опыта настоящего "взрослого" футбола в Чемпионшип.

"Командировка" явно пошла Хендерсону на пользу, и следующие два сезона он был не только бесспорным игроком основного состава "черных котов", но и попал сначала в молодежную (U-21), а потом и первую сборную Англии.

Всего в первой команде Сандерленда Джордан сыграл 79 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей, а за Ковентри он провел 13 поединков (1 гол).

– Когда я начал играть в Сандерленде, то каждое поражение выбивало меня из колеи на несколько дней. Причина была в том, что я сам из Сандерленда, и каждый матч воспринимал с точки зрения фана.

– Я не считаю время, проведенное в Ковентри, потраченным зря. Наоборот, опыт игры в Чемпионшипе стал очень ценным для меня.

Было ясно, что Сандерленд стал слишком "тесным" для Хендерсона, и никто не удивился, что летом 2011 года он за 20 миллионов фунтов перебрался в Ливерпуль. Правда, год спустя ему предложили перейти в Фулхэм, но он категорически отказался и не прогадал.

В 2014 году Хендо сыграл ключевую роль в том, что Ливерпуль упустил чемпионский титул, который мог стать для команды первым за почти четверть века: удаление в матче против Манчестер Сити привело к трехматчевой дисквалификации, и в этих трех матчах "красные" потеряли 5 очков, что в итоге позволило Манчестер Сити обойти их на 2 очка на финише.

Необходимость для команды игрока, который мог сыграть любую роль в центре поля, уже не подвергалось сомнению, и когда Ливерпуль покинул Стивен Джеррард, капитанская повязка перешла к Джордану.

Можно поспорить о том, что сыграло ключевую роль в том, что успехи, долгое время обходившие команду стороной, начали радовать поклонников Ливерпуля — лидерские качества Хендо или приход на тренерский мостик Юргена Клоппа (или и то, и другое), но в 2016 году "красные" добрались до финала Лиги Европы, в 2017-м — финала Лиги чемпионов, а год спустя выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В нынешнем же Ливерпуль на 25 очков опережает Манчестер Сити в чемпионате Англии, прерванном из-за коронавируса, и если только не случится какая-то катастрофа и первенство АПЛ не решат закончить, как в Нидерландах, без объявления чемпиона, Ливерпуль прервет свою 30-летнюю паузу в победах в национальном первенстве и впервые станет триумфатором Премьер-лиги.

На данный момент на счету Хендерсона в Ливерпуле 359 матчей во всех турнирах, 28 голов и, помимо уже перечисленных трофеев в роли капитана "красных", Кубок лиги в 2012 году.

– Непросто решиться покинуть команду родного города, за которую болеют все твои родственники, друзья и знакомые, но я хотел расти и прогрессировать, поэтому выбрал Ливерпуль.

– Естественно, я очень волновался, когда впервые вышел на поле в составе Ливерпуля. Особенно стоит учесть, что игра была против Сандерленда. Однако это особенное чувство не прошло с годами, я ощущаю его перед каждым матчем Ливерпуля.

– Если ты попал в такой клуб, как Ливерпуль, то должен давать результат сразу и постоянно. Иначе ты здесь не задержишься.

В мире нет лучшего места для футболиста, чем Ливерпуль

– Я пришел в Ливерпуль для того, чтобы провести здесь свою оставшуюся карьеру.

– Очень хочется выиграть побольше трофеев с Ливерпулем и попасть в список выдающихся игроков в истории клуба.

– Игрока Ливерпуля могут оценивать по разным параметрам, а капитана Ливерпуля всегда оценивают по количеству трофеев, выигранных командой при нем.

– С Юргеном Клоппом работать очень легко: надо просто слушать, что он говорит, а потом делать то, что он требует.

Что касается сборной, то здесь Хендерсон уже вошел в историю, став одним из немногих, признанных игроком года как в молодежной (U-21), так и первой команде Англии.

На его счету участие в финальных турнирах Евро-2012 (правда, в Украину и Польшу он попал лишь "благодаря" травме Фрэнка Лампарда), ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018, где он, как и вся сборная Англии, успехов не добился.

Но у футболиста, которому 17 июня исполняется 30 лет, еще будет как минимум одна (Евро-2020, перенесенный на 2021 год), а то и несколько (ЧМ2022, Евро-2024...) возможностей что-то исправить.

На данный момент в активе Хендо 55 матчей в составе национальной сборной.

– Я получил первый вызов в сборную Англии, когда еще играл в Сандерленде. И я очень благодарен команде за то, что она помогла мне раскрыться.

– Каждый футболист мечтает сыграть за свою национальную сборную.

– Множество футболистов мечтает сыграть на чемпионате мира. Чтобы этого добиться, надо постоянно доказывать, что именно ты лучше других.

– Играя за Ливерпуль или сборную Англии вместе с выдающимися футболистами, естественно, хочешь побеждать самых сильных соперников.

– Мало кто любит играть против сборной Англии. Выдержать наш темп может не каждый соперник.

Мало чем отличается от себя самого на футбольном поле Хендерсон и в жизни. Вместе с женой воспитывает троих детей, любит вкусно поесть и не забывает при возможности помочь другим.

Так, именно Джордан стал организатором фонда, сбором средств в который занимались капитаны команд Премьер-лиги, направившего миллионы фунтов министерству здравоохранения Великобритании для борьбы с коронавирусом.

Он остается таким же, каким был и 10, и 20 лет назад: эмоциональным, открытым, влюбленным футбол. И он легко может отправиться на матч Сандерленда вместе с фанами «черных котов», будучи игроком Ливерпуля, не для пиар-акции, а просто потому, что ему этого хочется.

– Я не люблю когда меня хвалят. Критика гораздо более полезна — она указывает на твои слабости и позволяет стать лучше.

– Здоровая критика — как подзарядка энергии: дает толчок к самосовершенствованию.

– Мой главный критик — это я сам.

– Никому не удавалось избежать критики. Даже величайшие футболисты время от времени получают критические стрелы. Главное — не дать критикам разрушить твою карьеру.

– Очень не люблю говорить о себе. Предпочитаю обсудить кого-то другого.

– Я не особо интересуюсь тем, чего от меня ждут и оправдываю ли я эти ожидания. Я предпочитаю добросовестно выполнять свою работу и хочу, чтобы меня оценивали по ее результатам.

– Если ты футболист — ты хочешь играть. Если ты играешь — ты хочешь выигрывать.

– Выиграл ты или проиграл — это не вопрос жизни или смерти. Ты просто выиграл или проиграл.

– Некоторые говорят, что в 29 — это уже старый игрок. Но посмотрите на Милнера: в свои 30 с лишним он выглядит лучше 25-летних.

– Не вижу смысла обращать внимание на возраст. Единственный надежный критерий оценки игрока — это его игра и готовность к конкуренции за место в составе.

– Каждый игрок должен постоянно совершенствоваться. Как только остановишься — ты проиграл.

– Я всегда делаю то, что нужно команде, а не то, что я хочу делать или то, что я, по моему мнению, мог бы делать.

Футбол — это не отдельные личности, какими бы звездами они ни были. Футбол — это команды

– Я всегда действую с максимальной интенсивностью. По-другому не умею.

– У меня всегда было все в порядке с бегом. Еще в школе я добивался неплохих результатов на 100-метровке, на дистанции 1500 метров и в кроссе.

– Нет смысла в дополнительной мотивации, чтобы выиграть какой-то трофей. У каждого футболиста это и так в крови.

– Для меня нет особой разницы, кто поднимет выигранный трофей. Для меня важно выиграть его.

– Если ты вышел на поле, то обязан выложиться на все 100%.

– С каждой новой победой растет уверенность в собственных силах.

– У каждого игрока в течение карьеры бывают взлеты и падения. Но очень важно самому не возноситься слишком высоко и не впадать в отчаяние.

– Одним из своих недостатков я считаю то, что порой действую авантюрно, когда можно сыграть просто и надежно.

– Я, наверное, очень скучный человек, потому что всегда думаю лишь о том, как бы мне улучшить свой уровень.

Если ты не сконцентрирован на какой-то цели, то ты ее никогда не достигнешь

– Манчестер Юнайтед — очень сложный соперник. Он может весь матч отсиживаться в обороне, а потом вдруг переключиться на атаку и высокий прессинг.

– С ранних лет моими кумирами были Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм.

– Если честно, то я и не надеюсь когда-нибудь стать таким капитаном, каким был Стивен Джеррард.

– Я не люблю воспоминания о прошлом. Предпочитаю думать о будущем.

– Когда я завершу карьеру, тогда оглянусь назад и попробую оценить, насколько удачной она получилась.

– Очень сложно выбросить футбол из своей головы, но иногда это просто необходимо делать.

– Если у меня выдается свободное время, я предпочту остаться дома и посмотреть телевизор, чем куда-то идти.

– Мое любимое блюдо — цыпленок с пастой пенне под соусом песто. Когда ты напряженно тренируешься каждый день, нужны углеводы.

– На завтрак я предпочитаю яичницу-болтунью с черникой. Звучит странно, но попробуйте — вам понравится.

– Мне нравится Дубай. Это уникальное место, где тебе предоставляется возможность делать все, что ты захочешь: пляжи, шопинг и прочие развлечения на любой вкус.