Англия

Полузащитник Вест Хэма — о предстоящем матче своей команды против Норвича.

Андрей Ярмоленко отметил важность победы над "канарейками" в 35-м туре английской Премьер-лиги. "Молотобойцы" продолжают бороться за сохранение прописки по итогам сезона в АПЛ.

Об игре против Бернли:

"Конечно, это была плохая игра для нас. Мы можем играть лучше, мы это знаем, мы должны показать это в следующем матче".

"Моя игра не была хорошей. Мне нужно играть намного лучше. Я знаю это, и я думаю, что наш тренер знает, как я могу играть. Мне нужно много работать, продолжать и продолжать работать, и постараться приложить максимум усилий на каждую игру в будущем".

О предстоящем матче против Норвича:

"Мы должны думать о своей игре, мы знаем, что нам нужно делать. Я думаю, если мы будем играть хорошо, то победим, ибо нам нужны три очка".

"Норвич – хорошая команда, большой сюрприз, что они находятся на дне в лиге. В команде хорошая атмосфера, мы стараемся усердно работать каждый день и, конечно, каждому игроку грустно из-за нашей текущей ситуации, так как сезон для нас проходит не совсем хорошо".

"У нас есть шанс показать друг другу, что мы команда", — приводит слова Андрея Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

В прошлом туре Ярмоленко вышел в основе против Бернли, но не сумел никак помочь своей команде избежать поражения.