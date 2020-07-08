Авторитетный портал оценил игру украинского вингера.
Андрей Ярмоленко, фото getty images
08 июля 2020, 23:32
Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма в поединке 34-го тура против Бернли, в котором "молотобойцы" минимально уступили.
Украинский вингер получил оценку 7,0 по версии специализированного портала Whoscored.
Данный показатель — четвертый в составе "молотобойцев". Лучше Ярмоленко выступили Соучек (7,3), Фредерикс (7,4) и Антонио (7,8).
Напомним, ранее главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес заявил, что знает о возможностях Ярмоленко.