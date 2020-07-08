Англия

Авторитетный портал оценил игру украинского вингера.

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма в поединке 34-го тура против Бернли, в котором "молотобойцы" минимально уступили.

Украинский вингер получил оценку 7,0 по версии специализированного портала Whoscored.

Данный показатель — четвертый в составе "молотобойцев". Лучше Ярмоленко выступили Соучек (7,3), Фредерикс (7,4) и Антонио (7,8).

Напомним, ранее главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес заявил, что знает о возможностях Ярмоленко.