Англия

В противном случае, "красные" не смогут себе позволить хавбека Баварии.

Ливерпуль проявляет интерес к Тиаго Алькантара, сообщает ESPN.

По информации источника, мерсисайдский клуб сможет позволить 29-летнего футболиста лишь в том случае, если кто-то покинет команду из ключевых исполнителей.

В противном случае, для Ливерпуля приобретение Алькантары не является приоритетным.

Кроме того, маловероятно, что эти летом состав "красных" потерпит серьезных изменений.

В сезоне-2019/20 в Бундеслиге Алькантара провел 24 матча: на его счету три гола.