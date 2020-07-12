Подопечные Фрэнка Лампарда потерпели крупное поражение против коллектива Криса Уайлдера.
Шеффилд Юнайтед — Челси, Getty Images
12 июля 2020, 00:18
В рамках 35-го тура Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед принимал Челси.
"Синие" допустил осечку, но главная неожиданность в том — с каким счетом. "Клинки" атаковали значительно острее, чем лондонский клуб, и заслуженно добыли победу.
Обзор матча:
Шеффилд Юнайтед — Челси 3:0
Голы: Макголдрик, 18, 77, Макберни, 33
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем (Ягелка, 68), Иган, О'Коннелл — Болдок, Берге (Лундстрем, 63), Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни (Муссе, 63), Макголдрик
Челси: Аррисабалага — Джеймс (Хадсон-Одои, 75), Кристенсен (Рюдигер, 46), Зума, Аспиликуэта — Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржиньо, Маунт (Алонсо, 46) — Виллиан, Абрахам, Пулишич (Жиру, 66)
Предупреждение: Болдок.