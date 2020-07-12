Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль — Бернли, Getty Images
12 июля 2020, 10:15
В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль упустил победу над Бернли на своем поле.
"Красные" вышли вперед на 34-й минуте поединка благодаря голу Эндрю Робертсона, но "бордовые" отыграли во втором тайме усилиями Джея Родригеса.
Ливерпуль — Бернли 1:1
Голы: Робертсон, 34 — Родригес, 69.
Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Александер-Арнольд, 69), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Джонс (Кейта, 69) — Салах, Фирмино, Мане.
Бернли: Поуп — Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор — Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд (Выдра, 65), Родригес.
Предупреждения: Гомес — Бардсли, Поуп.