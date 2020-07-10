Англия

Наставник МЮ высказался о разгромной победе над Астон Виллой (3:0).

Манчестер Юнайтед не оставил шансов Астон Вилле в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, отправив в ворота соперника три безответных мяча (3:0). Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал спорный эпизод с назначенным пенальти, благодаря которому его команды повела в счете.

"Я думаю, что арбитр верно назначил пенальти. Парень выставил ногу и сбил Бруну Фернандеша, когда тот делал фантастический финт в стиле Зидана или Марадоны. Так что я считаю, что это был пенальти".

"Когда мы ушли на перерыв при счете 2:0, нам немного повезло. Однако я уверен, что даже если бы у нас было минимальное преимущество в счете, наша оборона смогла бы сохранить ворота в неприкосновенности. Ребята сделали выводы после последней игры и показали хороший результат", — приводит слова Солскьяера BBC Sport.

Стоит отметить, что главный тренер Астон Виллы Дин Смит, наоборот, остался недоволен решением арбитра в моменте с назначенным пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед на Football.ua.