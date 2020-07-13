Англия

Менеджер в будущем может возглавить Бундестим.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заинтересован в работе во главе национальной сборной Германии, утверждает Bild.

По данным источника, увидеть специалиста во главе немецкой команды болельщики смогут нескоро — не раньше 2024 года.

Отмечается, что Клопп планирует отработать свой контракт с "красными" до конца, который истекает через четыре сезона, а затем стать во главе сборной Германии.

Ранее менеджер объявил о том, что полузащитник Адам Лаллана, который защищал цвета команды с 2014 года, покинет Ливерпуль в конце сезона.