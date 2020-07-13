Англия

Француз рассказал о важности заработанных титулов.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что команде необходимо завоевать трофеи, в том числе Кубок Англии и Лигу Европы в текущем сезоне.

"Юнайтед — это трофеи, мы это знаем. Мы понимаем, что мы может завоевать ряд титулов в этом сезоне. Мы не хотим упустить эту возможность. Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти два трофея, отдав все".

"Мы прекрасно себя чувствуем. У нас позитивный менталитет, у нас хорошие результаты, но мы должны сосредоточится на будущих поединках".

«"Каждая игра является финальной, и мы должны получить тот результат, который нам нужен. Нам этого никогда не бывает достаточно, мы должны продолжать сражаться и продолжать настаивать на том, чтобы становиться все лучше и лучше", — сказал Погба United Review.

Ранее менеджер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил, что хотел бы сохранить француза в команде.