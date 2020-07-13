Англия

"Синие" хотят заполучить нового голкипера на сезон-2020/21.

Фрэнк Лампард задумывается над сменой голкипера, сообщает The Athletic.

По информации источника, невразумительная игра Кепы Аррисабалаги вынудило руководство вступить с контакт с окружением Андре Онана. Сообщается, что Аякс оценивает своего игрока в 26 миллионов фунтов (около 30 млн. евро).

Также в поле зрения Челси Дин Хендерсон, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, но выступает в аренде за Шеффилд Юнайтед. Однако заполучить англичанина в разы сложнее, чем камерунца.

При этом, любая сделка по вратарю возможно лишь в том случае, если Кепа уйдет. "Синие" готовы отпустить его даже в аренду.

Ранее сообщалось, что Валенсия хочет арендовать Кепу на два сезона.