Испания

Самый дорогой голкипер мира может вернуться в Испанию.

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага входит в сферу интересов Валенсии. Левантийцы хотят арендовать игрока на два года с правом выкупа, утверждает Marca.

Кепа может стать частью вратарского треугольника: Челси купит Андре Онана у Аякса, того в Амстердаме заменит кипер Валенсии Яспер Силессен, а сам Аррисабалага, соответственно, отправится к "летучим мышам".

Аррисабалага перешел в Челси два года назад за 80 млн евро из Атлетика Бильбао. Баск стал самым дорогим голкипером мира, однако в нынешнем сезоне не всегда является основным в стане "синих", местами проигрывая конкуренцию 38-летнему Вилли Кабальеро.

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В случае появления серьезного конкурента в Челси Кепа может захотеть покинуть клуб, чтобы в следующем году сыграть за сборную Испании на Евро-2020.