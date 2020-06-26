Самый дорогой голкипер мира может вернуться в Испанию.
Кепа, Getty Images
26 июня 2020, 19:59
Вратарь Челси Кепа Аррисабалага входит в сферу интересов Валенсии. Левантийцы хотят арендовать игрока на два года с правом выкупа, утверждает Marca.
Кепа может стать частью вратарского треугольника: Челси купит Андре Онана у Аякса, того в Амстердаме заменит кипер Валенсии Яспер Силессен, а сам Аррисабалага, соответственно, отправится к "летучим мышам".
Аррисабалага перешел в Челси два года назад за 80 млн евро из Атлетика Бильбао. Баск стал самым дорогим голкипером мира, однако в нынешнем сезоне не всегда является основным в стане "синих", местами проигрывая конкуренцию 38-летнему Вилли Кабальеро.
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В случае появления серьезного конкурента в Челси Кепа может захотеть покинуть клуб, чтобы в следующем году сыграть за сборную Испании на Евро-2020.