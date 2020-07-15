Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Челси – Норвич, Getty Images
15 июля 2020, 08:17
В матче 36-го тура АПЛ Челси одержал минимальную победу над Норвичем на своем поле.
Единственный гол в поединке в конце первого тайма забил нападающий Оливье Жиру.
Челси – Норвич 1:0
Гол: Жиру, 45+3.
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо (Джеймс, 80) — Лофтус-Чик (Баркли, 67), Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81).
Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Теттей (Штиперманн, 79), Маклин — Рупп (Мартин, 89), Кэнтуэлл (Буэндия, 71), Эрнандес (Айда, 79) — Дрмич (Пукки, 79).
Предупреждения: Зума, Ковачич — Кэнтуэлл.