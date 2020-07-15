"Львы" хотят подписать испанского голкипера.
Антонио Адан, Getty Images
15 июля 2020, 08:46
Голкипер Атлетико Антонио Адан попал в сферу интересов лиссабонского Спортинга, сообщает издание Record.
"Зелено-белые" намерены укрепить вратарскую позицию и попытаются подписать испанского футболиста. Контракт 33-летнего стража ворот с "матрасниками" подходит к концу, и он получит статус свободного агента.
Адан присоединился к Атлетико летом 2018-го из Бетиса. В этом сезоне голкипер провел всего два поединка в составе "рохибланкос", пропустив два гола.
Ранее сообщалось, что голкипер Спортинга Л Луиш Машимиану привлек внимание Барселоны.