Англия

"Львы" хотят подписать испанского голкипера.

Голкипер Атлетико Антонио Адан попал в сферу интересов лиссабонского Спортинга, сообщает издание Record.

"Зелено-белые" намерены укрепить вратарскую позицию и попытаются подписать испанского футболиста. Контракт 33-летнего стража ворот с "матрасниками" подходит к концу, и он получит статус свободного агента.

Адан присоединился к Атлетико летом 2018-го из Бетиса. В этом сезоне голкипер провел всего два поединка в составе "рохибланкос", пропустив два гола.

Ранее сообщалось, что голкипер Спортинга Л Луиш Машимиану привлек внимание Барселоны.