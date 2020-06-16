Испания

Каталонский клуб следит за вратарем лиссабонского Спортинга.

Голкипер Спортинга Л Луиш Машимиану попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание A Bola.

Каталонский клуб следит за ситуацией вокруг молодого вратаря и попытается подписать его в летнее межсезонье. Руководство "сине-гранатовых" рассматривает португальца в качестве потенциального сменщика Марку-Андре Тер Штегену.

Стоимость 21-летнего стража ворот оценивается в сумму около 16 млн евро, а в его подписании также заинтересован Милан.

В текущем сезоне Машимиану провел 25 поединков в составе "львов", пропустив 32 гола.

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании полузащитника Велес Сарсфилд Тьяго Альмады.