Англия

Наставник "синих" прокомментировал победу над Норвичем.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о результате встречи с Норвичем (1:0) в 36-м туре АПЛ.

"В идеальном случае после первого гола необходимо забивать второй и третий. Мы продолжаем упорную борьбу за место в четверке с Лестером и МЮ, и на данный момент все находится в наших руках, в том числе и благодаря сегодняшней победе.

Мы не дали сопернику ни единого шанса, однако многое в этой игре было не идеально. Мы могли бы более быстро распоряжаться мячом, активнее менять позиции и создавать гостям больше проблем, но при этом все же действовали надежно в обороне и заслуженно получили три очка.

Если в атаке действует Оливье Жиру, необходимо доставлять мяч в штрафную. Важно правильно использовать его сильные стороны, и сегодня нам это удалось, благодаря чему он забил великолепный гол. Они с Пулишичем отлично взаимодействуют, но в целом нам есть над чем работать. Сегодня много передач не доходили до адресата, тогда как обычно мы более бережно обращаемся с мячом. Тем не менее, задача на сегодня выполнена", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.