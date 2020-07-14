Испания

Марк Рока летом почти наверняка покинет Испанию.

Эспаньол, покидающий Примеру, готовится расстаться с некоторыми ведущими игроками, на которых есть спрос в Европе, в том числе с Марком Рокой — сообщает Mundo Deportivo.

На 23-летнего воспитанника Эспаньола, вся карьера которого прошла в клубе из Барселоны, претендуют Милан и Арсенал.

В контракте Роки прописана "клаусула" в 40 миллионов евро, однако наверняка Эспаньолу придется удовольствоваться меньшей суммой.

В сезоне-2019/20 Марк провел в составе Эспаньола 42 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.