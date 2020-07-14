Испания

Похоже, каталонцы все-таки намерены избавиться от бразильца.

Руководство Барселоны намерено в будущее трансферное окно предложить Арсеналу или Ньюкаслу полузащитника команды Филиппе Коутиньо, который находится в аренде в Баварии, утверждает Goal.

По данным источника, каталонцы все же решили продать бразильского футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать деньги для будущих трансферов.

Отмечается, что средста, вырученные из продажи хавбека, должны пойти на покупку нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что и сам Коутиньо был бы рад вернуться в английскую Премьер-лигу, но его судьба решиться после финала Лиги чемпионов.