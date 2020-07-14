Похоже, каталонцы все-таки намерены избавиться от бразильца.
Филиппе Коутиньо, getty images
14 июля 2020, 15:54
Руководство Барселоны намерено в будущее трансферное окно предложить Арсеналу или Ньюкаслу полузащитника команды Филиппе Коутиньо, который находится в аренде в Баварии, утверждает Goal.
По данным источника, каталонцы все же решили продать бразильского футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать деньги для будущих трансферов.
Отмечается, что средста, вырученные из продажи хавбека, должны пойти на покупку нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.
Ранее сообщалось, что и сам Коутиньо был бы рад вернуться в английскую Премьер-лигу, но его судьба решиться после финала Лиги чемпионов.