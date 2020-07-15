Англия

Норвежец прокомментировал решение относительно Ман Сити.

Главный тренер Манчестер Сити Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением об отмене дисквалификации в Лиге чемпионов для Манчестер Сити.

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп раскритиковали решение CAS, но норвежский специалист не видит в этом проблемы.

"Другие могут обсуждать это решение, что они и делают, но это не моя работа. Моя работа состоит в том, чтобы думать о следующем матче и делать правильные вещи.

Финансовый фейр-плей нужен для того, чтобы поддерживать финансовую состоятельность клубов. Думаю, это важно. К тому, это дает нам правила, которых можно придерживаться, и мы думаем об этом. Пусть другие обсуждают, что правильно, а что не правильно", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Напомним, CAS отменил двухлетнюю еврокубковую дисквалификацию для Манчестер Сити, что у многих вызвало неодобрительную реакцию.