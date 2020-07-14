Англия

Португалец прокомментировал решение CAS отменить запрет для Ман Сити.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о решении отменить еврокубковую дисквалификацию для Манчестер Сити.

"Горожане" смогут принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, но будут вынуждены выплатить штраф в размере 10 миллионов евро.

"Если Ман Сити невиновен, получить миллионный штраф – позор. Если вы невиновны, вас не наказывают. В противном случае вас должны наказать. В любом случае это катастрофа.

Я не говорю, что Ман Сити виновен. Я говорю, что если вы невиновны, то не платите штраф, ни фунта.

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Знаю, что деньги для них не проблема, но если клуб виновен, то его должны наказать.

Думаю, это станет концом для финансового фейр-плей, потому что в нем нет смысла. Мы помним, каким было наказание для других клубов в похожей ситуации. Лучше открыть двери цирка и предоставить всем свободу", – приводит слова Моуриньо Sky Sports.