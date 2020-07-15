Англия

Испанец ответил на высказывания коллег относительно отмены дисквалификации для его клуба.

Пеп Гвардиола прокомментировал высказывания Юргена Клоппа и Жозе Моуриньо относительно решения CAS, которое отменило отстранение Манчестер Сити от Лиги чемпионов.

Португальский специалист назвал решение по Ман Сити позорным и катастрофическим и заявил, что оно положит конец финансовому фейр-плей.

"Если они хотят поговорить, то я готов их выслушать. У них есть мой номер телефона, они могут позвонить. Это не проблема. Но я думаю, тут нечего обсуждать, потому что решение было очевидным. Мы чистые, что и было подтверждено.

Очень рад за своих игроков, именно благодаря им мы будем выступать в Лиге чемпионов. Вне поля, возможно, были команды, которые лучше, но на поле мы были хороши последние три-четыре года и докажем это в Европе в следующем сезоне", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, CAS отменил двухлетнюю еврокубковую дисквалификацию для Манчестер Сити, но обязал клуб выплатить штраф в размере 10 миллионов евро.