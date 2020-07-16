Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон отправился в гости к Бернли, где финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1).

Подопечные Нуну Санту были близки к победе с минимальным счетом, но в компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти в ворота "волков", который успешно реализовал Крис Вуд.

Смотрите видео голов и обзор матча Бернли — Вулверхэмптон:

Бернли — Вулверхэмптон 1:1

Гол: Вуд, 90+6 (пен.) - Рауль Хименес, 76

Бернли: Поуп — Бардсли, Лонг, Тарковски, Тейлор (Гудмундссон, 30) — Питерс, Браунхилл (Брейди, 85), Вествуд, Макнил, — Вуд, Родригес (Выдра, 51).

Вулверхэмптон: Патрисиу — Коуди, Боли, Саисс — Траоре, Невеш, Моутиньо, Винагре (Кастро, 84) — Поденсе (Доэрти, 70), Хименес (Дендонкер, 84), Диогу Жота (Нету, 78).