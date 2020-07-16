Англия

Центрбек Ливерпуля высказался о неожиданном поражении в матче с Арсеналом (1:2).

Арсенал сенсационно обыграл Ливерпуль в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги (2:1), несмотря на тотальное доминирование действующего чемпиона. Причинами голов в ворота мерсисайдцев стали ошибки, одну из которых допустил центральный защитник Вирджил ван Дейк.

"Очевидно, что причина поражения от Арсенала — голы, которые мы подарили. До первого их взятия ворот мы полностью демонстрировали свою игру, оказывали на них давление, но в итоге мы подарили им два момента, и после этого трудно было отыграться".

"У нас были некоторые моменты, но соперник пытался нас оставить. Очевидно, что если совершать такие ошибки, которые были у нас и у меня в том числе, то вы получите то, что заслуживаете. Вина за ошибку с первым голом полностью лежит на мне, но нужно двигаться дальше".

"Мы попытаемся победить в двух последних матчах и получить заслуженный отдых, но не нужно забывать, что и без этого мы провели фантастический сезон", — заявил Ван Дейк в эфире Sky Sports.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Ливерпуль на Football.ua.